Министр спорта Татарстана: «Игры стран БРИКС совершенно уникальны. Уверен, что за ними большое будущее»

Теги Владимир Леонов ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Министр спорта Татарстана назвал Игры БРИКС в Казани уникальным событием.

«Игры стран БРИКС в том формате, в котором в этом году мы провели в Татарстане, в Казани, в нашей стране, конечно, совершенно уникальны. Уверен, что за этими Играми большое будущее.

В следующем году Бразилия принимает БРИКС. Говорим, что надо этот формат сохранить, сделать его БРИКС+, то есть открытый формат.

И в следующем году – он уже не олимпийский – можно уже заранее заниматься и готовиться, чтобы была еще больше конкуренция, еще больше стран. Время для этого есть.

Татарстан готов оказать помощь в подготовке следующих Игр. Мы так и договорились. Они сейчас определятся по формату, должны определиться по объектам, по программе. Будем, естественно, консультировать, помогать», – сказал Владимир Леонов.

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2 комментария
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Большое будущее: там где был один участник, их станет двое, где было два - станет трое. В следующий раз чувак, который не приедет, таки выиграет бронзу!
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Мир ещё не видел таких напряженных соревнований, как в мужском одиночном синхронном плавании.
А борьба за бронзу Андрюса Мажейки навсегда войдет в историю спорта своей эпичной и непредсказуемой развязкой
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