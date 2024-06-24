Министр спорта Татарстана: «Игры стран БРИКС совершенно уникальны. Уверен, что за ними большое будущее»

Министр спорта Татарстана назвал Игры БРИКС в Казани уникальным событием.

«Игры стран БРИКС в том формате, в котором в этом году мы провели в Татарстане, в Казани, в нашей стране, конечно, совершенно уникальны. Уверен, что за этими Играми большое будущее.

В следующем году Бразилия принимает БРИКС. Говорим, что надо этот формат сохранить, сделать его БРИКС+, то есть открытый формат.

И в следующем году – он уже не олимпийский – можно уже заранее заниматься и готовиться, чтобы была еще больше конкуренция, еще больше стран. Время для этого есть.

Татарстан готов оказать помощь в подготовке следующих Игр. Мы так и договорились. Они сейчас определятся по формату, должны определиться по объектам, по программе. Будем, естественно, консультировать, помогать», – сказал Владимир Леонов.