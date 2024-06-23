Министр спорта Татарстана: «Спортсмены, которые посещали многие соревнования, сравнивали Игры БРИКС по уровню подготовки с олимпийским уровнем»

Министр спорта Татарстана оценил проведение Игр БРИКС в Казани.

«Много было сложностей, надо признаться, положа руку на сердце. Несмотря на наш большой опыт проведения крупных мероприятий, начиная с Универсиады, проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате в рамках БРИКС такого уровня и ранга соревнований не проводилось.

Мы, как страна, задали невероятно высокую планку. Многие спортсмены, которые посещали многие соревнования, сравнивали это по уровню подготовки с олимпийским уровнем.

Я уверен, что за этим проектом большое будущее. Завершили встречу с коллегами из Бразилии буквально недавно, они сказали, что им будет сложновато, но мы будем помогать.

Самое главное, что довольны спортсмены, которые приехали из 84 стран. Это порядка 4,5 тыс спортсменов. Мы еще сегодня и завтра в Москве догоняем два вида спорта и потом подведем большой итог», – сказал Владимир Леонов.