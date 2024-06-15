Эмилия Тангара: «Очень сильно надеюсь, что еще попаду на Олимпиаду. Это заставляет и мотивирует меня продолжать соревноваться»
Бегунья Эмилия Тангара заявила, что надеется когда-нибудь попасть на Олимпиаду.
Тангара стала победительницей Игр БРИКС в беге на 400 м с барьерами.
– Это главная победа в жизни?
– На данный момент – да. Здесь чувствуется международный статус соревнований: другие люди, флаги, иностранцы – это все очень интересно. Конкуренция хорошая.
– Оцениваете свои возможности по результатам на чемпионатах мира и Европы?
– Не скажу, что сильно слежу, но результаты сравниваю.
– Если бы вы были на Олимпийских играх в Париже, то за что боролись бы?
– Думаю, в полуфинал бы попала.
– На вашем веку еще будет Олимпиада?
– Очень сильно на это надеюсь, это заставляет и мотивирует меня продолжать (соревноваться). Я не могу отвечать за будущее, но я верю в него, – сказала спортсменка.
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