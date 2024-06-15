Эмилия Тангара: «Очень сильно надеюсь, что еще попаду на Олимпиаду. Это заставляет и мотивирует меня продолжать соревноваться»

Теги Бег сборная России жен Эмилия Тангара Игры БРИКС Легкая атлетика

Бегунья Эмилия Тангара заявила, что надеется когда-нибудь попасть на Олимпиаду.

Тангара стала победительницей Игр БРИКС в беге на 400 м с барьерами.

– Это главная победа в жизни?

– На данный момент – да. Здесь чувствуется международный статус соревнований: другие люди, флаги, иностранцы – это все очень интересно. Конкуренция хорошая.

– Оцениваете свои возможности по результатам на чемпионатах мира и Европы?

– Не скажу, что сильно слежу, но результаты сравниваю.

– Если бы вы были на Олимпийских играх в Париже, то за что боролись бы?

– Думаю, в полуфинал бы попала.

– На вашем веку еще будет Олимпиада?

– Очень сильно на это надеюсь, это заставляет и мотивирует меня продолжать (соревноваться). Я не могу отвечать за будущее, но я верю в него, – сказала спортсменка. 

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2 комментария
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Олимпийский норматив в Париж - 54.85. Она пробежала почти на секунду медленнее. Какой полуфинал?
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Может спокойно выступить за родину отца.
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