Российских легкоатлеток дисквалифицировали в эстафете 4x100 м на Играх БРИКС из-за нарушения правил

Теги Бег сборная России жен Кристина Макаренко Виктория Максимова Наталья Комбарова Игры БРИКС Юлия Караваева Легкая атлетика

Россиянок дисквалифицировали из-за нарушения правил в эстафете на Играх БРИКС.

В эстафете 4x100 м женскую сборную России представляли Юлия Караваева, Виктория Максимова, Наталья Комбарова и Кристина Макаренко.

Российская команда заняла первое место, однако выяснилось, что спортсменки не передали палочку по правилам между вторым и третьим этапом.

Победу присудили команде из Беларуси (44,28 секунды), серебро – у Бразилии (49,41).

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы что творите, козлы вонючие?
+3
-2
+1
Ответ papadok
Не смотрел. Судя по протоколу, бежали три команды.
Это еще хорошая конкуренция. Вот вчера в синхронном плавании участвовал один человек
+1
0
+1
Не смотрел. Судя по протоколу, бежали три команды.
0
0
0
Ответ nwgdm7y2p6
Это еще хорошая конкуренция. Вот вчера в синхронном плавании участвовал один человек
Победил, надеюсь?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий