Российских легкоатлеток дисквалифицировали в эстафете 4x100 м на Играх БРИКС из-за нарушения правил

Россиянок дисквалифицировали из-за нарушения правил в эстафете на Играх БРИКС.

В эстафете 4x100 м женскую сборную России представляли Юлия Караваева, Виктория Максимова, Наталья Комбарова и Кристина Макаренко.

Российская команда заняла первое место, однако выяснилось, что спортсменки не передали палочку по правилам между вторым и третьим этапом.

Победу присудили команде из Беларуси (44,28 секунды), серебро – у Бразилии (49,41).