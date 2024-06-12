Сергей Шубенков: «Существую в эмоциональном вакууме – это помогает не сойти с ума. Но на дорожке хочется старого доброго куража, а эмоций нет»

Сергей Шубенков заявил, что не получает позитивных эмоций от соревнований.

– Мне кажется, у тебя за эти годы с недопусками, отменами и пандемией выработался иммунитет на плохие новости.

– Есть такое. И это, кстати, часть проблемы.

– В каком плане?

– Я немного зачерствел. Ну, чтобы уберечь себя от плохих эмоций. Но в этой ловушке и хорошие новости. И когда я прихожу на соревнования, нет какой-то волны позитива.

Только это не из-за того, что я становлюсь старым дряхлым скуфом, а потому что годами отстранялся от плохих новостей. Нет Олимпиады, нет чемпионатов мира, нет «Бриллиантовой лиги», четвертое, пятое, десятое. Отбрасываешь это – и для самосохранения держишь эмоциональные качели на нуле.

Я существую где-то в эмоциональном вакууме. С одной стороны, это помогает не сойти с ума, с другой – мешает на дорожке. Хочется старого доброго куража. А эмоций нет.

– Когда последний раз новости прибивали тебя?

– Очень тяжело пережил недопуск в Рио-2016. Было страшно плохо. Просто до свидания.

Новый бан в 2022-м – уже куда спокойнее. К тому моменту за годы отстранений и карантинов у меня тот самый защитный механизм и наработался, – сказал чемпион мира 2015 года.

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова