Сергей Шубенков: «На этот год призовые у нас подняли. Хотя в мире обратная тенденция. На той же Бриллиантовой лиге они снижаются»

Сергей Шубенков рассказал о ситуации с призовыми в легкой атлетике.

— У легкоатлетических стартов постепенно появляются крупные спонсоры. Это как-то отражается на вашем благосостоянии?

— Если занимать четвертые места, никак не отражается. На этот год призовые у нас подняли. Хотя в мире обратная тенденция. На той же лиге они снижаются.

Мое поколение сейчас заканчивает потихоньку. Я общался с ребятами, которые еще старше — 43-45 лет, они рассказывали, что в 90-х и начале 2000-х в мировой легкой атлетике была невероятная ситуация с призовыми — тебе давали «котлету» на 20 тысяч евро просто за то, что ты приходил посветить лицом на старте.

Когда я попал на Бриллиантовую лигу и начал ездить по этапам, такого уже не было: 10 тысяч баксов за первое место — потолок. Поэтому все стремились выиграть основной зачет за 50 тысяч. А сейчас Бриллиантовая лига платит 35 за победу в общей серии. Количество денег в мировой легкой атлетике уменьшается.

— Как думаете, почему?

— Придумали новый старт, который будет в сентябре, — World Athletics Ultimate Championships. Это мини-чемпионат мира для самых-самых. По сути, та же Бриллиантовая лига, которая будет еще сильнее эту вилку создавать: будут супертопы и все остальные. А середняки, которым бы соревноваться, стремиться, добиваться, будут этого лишены. Нужны будут топы, а откуда им взяться в таких условиях?

Общемировая тенденция нехорошая, на самом деле. А у нас — не было бы счастья, да несчастье помогло. Нас закрыли внутри страны, приходится крутиться. Мы это делаем.

— Белорусские ребята помогают создать конкуренцию?

— Помогают, конечно! Меня вот обгоняют. Девчонки белорусские здорово выступают. Хорошо, что они есть. Чем больше соперников, чем выше конкуренция, тем лучше результат, — сказал чемпион мира в барьерном беге на 110 м.