Шубенков о 4-м месте на Мемориале Знаменских: «Огорчен, хочу найти еще кому слить. Крайне плохо идет сезон»

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что у него «крайне плохо идет сезон».

Сегодня чемпион мира в беге на 110 м с барьерами занял четвертое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве, показав время 13,78 секунды.

«Огорчен, хочу найти еще кому слить. Давайте с вами зарубимся, вы тоже меня обгоните. Крайне плохо идет сезон, я не могу добавить. Ничего не получается – тренироваться, очевидно, мешают старые травмы. Не хватает сил, видимо. У меня все очень плохо.

Соперники на Играх БРИКС будут те же, что и сегодня. Получается, без медалей? Подкол засчитан. Я с этим парнем больше не хочу разговаривать! Пусть в ВФЛА запрос теперь подает.

Надо ли мне разозлиться перед Играми БРИКС? Да надо научиться получать удовольствие, а у меня все болит. Болит ли душа? Скорее нога, а душа пусть у вас за меня поболит», – сказал .