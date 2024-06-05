Шубенков о шоу-забегах на Никольской: «Формат «пришла – спела – пробежала», по-моему, красив»

Чемпион мира Сергей Шубенков поделился мнением о шоу-забегах на Никольской.

Накануне Шубенков занял третье место в забеге на Никольской улице на дистанции 60 метров с барьерами, уступив Артему Макаренко и белорусу Виталию Парахонько.

«Я думал, что пробегу здесь хотя бы как в прошлом году, а тут оказалось, что у меня вообще ни старта, ни финиша нет.

Продолжаю ли испытывать боли в ноге? Когда бегу, то она в принципе не болит, но я сейчас занимаюсь тем, что в основном лечусь, восстанавливаюсь, а надо же тренироваться. Я в каком-то поддерживающем режиме сейчас живу, чтобы совсем не превратиться в полную кашу, и поэтому мне надо с болячками разобраться в первую очередь.

Могу ли я прибавить к Играм БРИКС? Конечно. Просто надо, опять же, хотя бы немного разобраться с проблемами, которые есть», – сказал Шубенков.

В рамках соревнований проходили шоу-забеги, где участвовали в том числе представители шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову.

«Я считаю, что, в принципе, место есть таким мероприятиям, и в календаре время и место удачно выбрано для такого шоу. На стадионы зазывать людей тоже пробовали, но там такое шоу не очень, кажется, смотрится.

А формат «пришла – спела – пробежала», по-моему, красив. На профессиональных стартах после такого шоу зрителей наверно, прибавится, но не так быстро», – добавил легкоатлет.