Кенийская бегунья Жозефин Чепкоеч дисквалифицирована на семь лет за повторное применение допинга

Кенийская легкоатлетка Жозефин Чепкоеч дисквалифицирована за допинг на 7 лет.

В 2015 году спортсменка уже отбывала наказание за нарушение антидопинговых правил. В этом году она с личным рекордом стала серебряным призером марафона в Севилье, после чего сдала положительную допинг-пробу.

Дисквалификация Чепкоеч отсчитывается с 7 мая. Срок отстранения сократили на один год из-за того, что она созналась в повторном употреблении допинга.