Кенийская бегунья Жозефин Чепкоеч дисквалифицирована на семь лет за повторное применение допинга

Теги Бег допинг дисквалификации сборная Кении жен Легкая атлетика

Кенийская легкоатлетка Жозефин Чепкоеч дисквалифицирована за допинг на 7 лет.

В 2015 году спортсменка уже отбывала наказание за нарушение антидопинговых правил. В этом году она с личным рекордом стала серебряным призером марафона в Севилье, после чего сдала положительную допинг-пробу. 

Дисквалификация Чепкоеч отсчитывается с 7 мая. Срок отстранения сократили на один год из-за того, что она созналась в повторном употреблении допинга.

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2 комментария
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А нам впаривали про особое строение икроножных мышц у кениек (
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Раньше кенийцы в своей стране ото львов убегали , потому и бегали хорошо. А теперь львов всех перебили. Пришлось допинг употреблять для результатов
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