WADA восстановило статус соответствия антидопингового агентства Туниса

WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Туниса.

Об этом сообщает Agence Tunis Afrique Presse со ссылкой на заявление Министерства молодежи и спорта страны.

Санкции в отношении организации были введены 30 апреля, так как агентство не смогло полностью внедрить в правовую систему версию Всемирного антидопингового кодекса от 2021 года.

2 мая был опубликован указ об административной и финансовой деятельности антидопингового агентства Туниса с изменениями, требуемыми для соответствия международному стандарту.