WADA восстановило статус соответствия антидопингового агентства Туниса

Теги допинг WADA Легкая атлетика

WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Туниса.

Об этом сообщает Agence Tunis Afrique Presse со ссылкой на заявление Министерства молодежи и спорта страны.

Санкции в отношении организации были введены 30 апреля, так как агентство не смогло полностью внедрить в правовую систему версию Всемирного антидопингового кодекса от 2021 года.

2 мая был опубликован указ об административной и финансовой деятельности антидопингового агентства Туниса с изменениями, требуемыми WADA для соответствия международному стандарту. 

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
РУСАДА надо брать пример с Туниса ! :) Дожили (
Разные причины отстранения.
+1
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РУСАДА надо брать пример с Туниса ! :)
Дожили (
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А Русада не восстановят. Потому что Русада год издевалось над ВАДА с делом Валиевой.
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Ответ Alex1104
Разные причины отстранения.
Да это понятно (
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