«Спасибо, что была сильным соперником и подталкивала нас к высотам». Американские легкоатлетки Мун и Моррис обратились к Сидоровой

Американские легкоатлетки обратились к Анжелике Сидоровой, завершившей карьеру.

Накануне серебряный призер Олимпиады-2020 по прыжкам с шестом Сидорова сообщила в соцсетях об уходе из спорта. В комментариях к посту к ней обратились американские спортсменки.

«Желаю всего наилучшего! Спасибо, что была сильным соперником и подталкивала нас к еще большим высотам», – написала олимпийская чемпионка Токио-2020 Кэти Мун.

«Я желаю тебе самого лучшего. Не беспокойся, никто не забудет, насколько ты была спокойной, но при этом сильной в борьбе за подиум соперницей и каких невероятных высот ты достигла.

Лично хочу поблагодарить тебя, потому что соревнования с тобой стали одними из самых памятных для меня спортивных моментов», – отметила серебряный призер Рио-2016 Сэнди Моррис.