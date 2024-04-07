Посол России в Кении: «Сотрудничество между Москвой и Найроби в области спорта в последние годы активно развивается»
Россия и Кения активно развивают сотрудничество в области спорта.
Об этом заявил посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев.
«Сотрудничество между Москвой и Найроби в области спорта в последние годы активно развивается.
Помимо товарищеского футбольного матча между сборными России и Кении, в прошлом году кенийские бегуны, объективно являющиеся сильнейшими в мире (наравне с эфиопскими), приняли участие в Сибирском международном марафоне в Омске и заняли там призовые места.
Посольство также стремится продвигать контакты между странами в области спорта личным примером», – сказал Максимычев.