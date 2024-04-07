Посол России в Кении: «Сотрудничество между Москвой и Найроби в области спорта в последние годы активно развивается»

Россия и Кения активно развивают сотрудничество в области спорта.

Об этом заявил посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев.

«Сотрудничество между Москвой и Найроби в области спорта в последние годы активно развивается.

Помимо товарищеского футбольного матча между сборными России и Кении, в прошлом году кенийские бегуны, объективно являющиеся сильнейшими в мире (наравне с эфиопскими), приняли участие в Сибирском международном марафоне в Омске и заняли там призовые места.

Посольство также стремится продвигать контакты между странами в области спорта личным примером», – сказал Максимычев.