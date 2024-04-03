Глава Крыма Сергей Аксенов: «Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду не поедут. МОК предал олимпийские принципы»

Теги МОК Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава Республики Крым заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду.

«Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение.

Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают.

Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну.

Зачем доставлять им такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется», – написал Сергей Аксенов. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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9 комментариев
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Спортсмены из Крыма не едут
Не едут спортсмены у нас
Поедут спортсмены из Крыма
Защищать стойко Донбасс
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Заявление похоже на сепаратизм, что такое спортсмены республики Крым?
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так и есть!
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Лучше чтобы едросы отказались участвовать в выборах
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Не понял заявление Аксёнов.
Он написал что они не поедут на ОИ.
Но разве МОК им не ЗАПРЕТИЛ быть в составе команды спортсменов России на ОИ ?
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почему тогда наших братушек китайцев туда пускают? Или они угодная Западу страна?
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А какое количество "спортсменов Крыма" могло бы поехать на Олимпиаду??🤔
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Какой вид спорта развит в Крыму? И почему Аксенов говорит за действующих спортсменов?
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нас не звали, но мы гордо откажемся)
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Надо было ехать и утереть нос всем этим политиканам
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Ответ свисток батурина
Спортсмены из Крыма не едут Не едут спортсмены у нас Поедут спортсмены из Крыма Защищать стойко Донбасс
Новая песня Шамана?
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