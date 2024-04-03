Глава Крыма Сергей Аксенов: «Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду не поедут. МОК предал олимпийские принципы»
Глава Республики Крым заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду.
«Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение.
Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают.
Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну.
Зачем доставлять им такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется», – написал Сергей Аксенов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Он написал что они не поедут на ОИ.
Но разве МОК им не ЗАПРЕТИЛ быть в составе команды спортсменов России на ОИ ?