Министр спорта Франции: «Спортсмены из России не будут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ, но могут в индивидуальном порядке посетить торжественную часть»

Министр спорта Франции высказалась о недопуске россиян к церемонии открытия ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов, прошедших квалификацию, к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

По информации МОК, на данный момент квалифицировались 12 спортсменов. При этом россияне не примут участия в параде делегаций на церемонии открытия.

«Это четкое и последовательное решение МОК и Международного паралимпийского комитета. Россия не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр.

Когда парад завершится, спортсмены из России в индивидуальном порядке смогут посетить торжественную часть на площади Трокадеро, смешавшись с другими делегациями. Если у них будет такое желание.

Россия как государство исключена из этих Игр, все это понимают. Что касается церемонии закрытия, здесь ситуация аналогичная», – сказала Амели Удеа-Кастера в интервью RMC Sport.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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