Министр спорта Франции: «Спортсмены из России не будут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ, но могут в индивидуальном порядке посетить торжественную часть»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Министр спорта Франции высказалась о недопуске россиян к церемонии открытия ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов, прошедших квалификацию, к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. 

По информации МОК, на данный момент квалифицировались 12 спортсменов. При этом россияне не примут участия в параде делегаций на церемонии открытия. 

«Это четкое и последовательное решение МОК и Международного паралимпийского комитета. Россия не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр. 

Когда парад завершится, спортсмены из России в индивидуальном порядке смогут посетить торжественную часть на площади Трокадеро, смешавшись с другими делегациями. Если у них будет такое желание. 

Россия как государство исключена из этих Игр, все это понимают. Что касается церемонии закрытия, здесь ситуация аналогичная», – сказала Амели Удеа-Кастера в интервью RMC Sport. 

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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20 комментариев
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Ответ It’s my life
Министр спорта Франции - иди на ###
Судя по их новым министрам это для него в радость будет
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+27
Министр спорта Франции - иди на ###
+23
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+19
Ответ Андрей Балабаев
Судя по их новым министрам это для него в радость будет
Так я же с самыми лучшими мотивами говорю, от чистого сердца, знаю, что человеку приятно будет.
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Ответ Константин Филимонов
Может и не будет ещё этой Олимпиады....
Зато будут игры дружбы,куда приедет целая Беларусь.Вот это будет праздник спорта вселенского масштаба.
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Олимпийские Игры когда-то служили для объединения атлетов и дружбы между народами. Теперь они не только трансгендерно мутировали, но и стали символом неравноправия и противопоставления спортсменов друг другу, лишения прав и унижения одних и допинговых поблажек другим
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не пойти ли бы всем этим спортивным европейским функционером строем на
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Средний палец показать надо этому министру спорта Хранции
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Может и не будет ещё этой Олимпиады....
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Очень смешно, чистая русофобия
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Ответ Константин Филимонов
Может и не будет ещё этой Олимпиады....
Хотелось бы
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Ответ Сергей Григорьев
Я это уже слышал 🤣 судя по последним событиям к нам приехал весь мир, кроме Украины😁😁😁
Ага весь,что наши даже список не могут до сих пор предоставить со странами)Или про весь мир вы имеете ввиду всякие отсталые страны вроде бурунди и мугунди?Если вы его знаете,прошу опубликуйте его)
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Ответ Константин Филимонов
Может и не будет ещё этой Олимпиады....
Вы на что намекаете?
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... Когда парад завершится, спортсмены из России могут индивидуально принять участие в торжественном мероприятии ...

Переведите на русский - это КАК ?
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Боже, что они несут. Вавилонская башня скоро рухнет.
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Так там не спортсменов из России. Все нейтральные.
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Забыли ещё сказать про цак в нос, выступление исключительно в клетке и трижды приседать перед каждым, в том числе во время соревнований.
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Хм..заманчиво
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Ответ Константин Филимонов
Может и не будет ещё этой Олимпиады....
Ну чтож вы народ за такой. Ни себе ни людям
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одним словом винтики другого механизма
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