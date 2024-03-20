Томас Бах: «Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнет следовать правилам – добро пожаловать»

Теги МОК ОКР Томас Бах Р-Спорт Легкая атлетика

Томас Бах высказался об отношениях МОК и ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

«Что должно произойти, чтобы МОК и Россия помирились? Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении.

Если сейчас ОКР начнет следовать правилам – добро пожаловать. Мяч на их половине поля, все в их руках», – заявил глава МОК. 

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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33 комментария
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"Мяч круглый, для того чтобы стать не нужно становиться, вода в январе холодная, мы в ответе за них" - мог сказать Томас Бах, но сказал какую-то другую чепуху
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Раз уж весь ######(врёт) и лицемерит - то и я могу говорить любую ложь, постоянно противореча себе и следуя командам, приходящих из-за океана, - сказал Томас Бах.
А иначе меня попрут с должности и возбудят уголовное дело, - добавил глава МОК.
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В обращении к ФИФА "палестинская сторона попросила обратить внимание на действия Израильской футбольной ассоциации, которая включила в свой состав команды, находящиеся на территории Палестины."
С точки зрения МОК это аналогично включению Оликомитетов новых регионов, только палестинцы не голосовали за их включение в состав Израиля.
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Ответ Егор Арефьев
Я так понимаю, это те правила, на которых основан современный миропорядок?
и которые никто никогда не видел, так как они неписанные. Но четко известные марионеточным главам западных стран и различных западных же организаций, типа МОК, ВАДА, ВОЗ, ФИФА и т.д.
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Я так понимаю, это те правила, на которых основан современный миропорядок?
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Ну все понятно, спасибо, разъяснил.
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А правила мы ещё не придумали, а если придумали, то не для вас, а если вы им следуете, то это не те правила...
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Ответ La Gushka
Это не только Россия. Китай "имеет" Тайвань и Гонконг (имеющие собственные Олимпийские комитеты!) Сербия считает, что она имеет Косово, Албания - что она имеет Косово. А Косово иметься ни у кого не хочет. И тоже имеет собственный Олимпийский комитет.
Но МОК отстранил только Россию, потому что это другое, понимать надо.
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Ответ Георгий Большаков
Только Россия имеет в своём составе территории, не признанные ООН. На Ближнем Востоке таких стран нет.
Учи матчасть, куча палестинских земель, Голанские высоты как минимум признаны оккупированными. Причем признаны ООН.
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Сказал так сказал)))Великий оратор.
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Я все жду когда они запретят России заниматься олимпийскими видами спорта , это ущемляет чистых спортсменов и дискредитирует эти виды спорта.
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Так вы скажите четкие правила! И посмотрим потом, кто им соответствует/соответствовал, а кто нет. А то все очень размыто и для одних белое, для других это же черное.
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Ответ Георгий Большаков
Только Россия имеет в своём составе территории, не признанные ООН. На Ближнем Востоке таких стран нет.
Это не только Россия. Китай "имеет" Тайвань и Гонконг (имеющие собственные Олимпийские комитеты!) Сербия считает, что она имеет Косово, Албания - что она имеет Косово. А Косово иметься ни у кого не хочет. И тоже имеет собственный Олимпийский комитет.
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Кто-нибудь спросит его про Белоруссию???
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каким правилам? Полностью подчиниться воле США, как это сделал МОК и лично Бах?
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Военные победы и дела государственного управления составляют суть истории. А олимпийское движение нет.
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Илите в жопу
Скажите это астматикам
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Ага, ведь на Украине воюет пятнадцать дивизий, созданных исключительно из спортсменов.
Закидывают ВСУ копьями, ядрами, дисками, молотами и бегают с барьерами в виде минных полей.
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Оттуда же.Грёбаный лицемер.
"«Мы настаиваем на политической нейтральности олимпийского движения. Поэтому мы так жестко настроены в отношении политизации», - заявил глава МОК"
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И тебе Бах от Вагнера привет передадут
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Что должен сделать ОКР? Выключить из своего состава ДНР и ЛНР. Это невозможно.
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Предложение старого наци.
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Хозяева МОК сами упёрлись, давно бы попили как в корейской войне и жили дальше, но решили дальше до последнего украица (и француза)
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Ответ Tigris
"Мяч круглый, для того чтобы стать не нужно становиться, вода в январе холодная, мы в ответе за них" - мог сказать Томас Бах, но сказал какую-то другую чепуху
После дождя в будущем будет солнце
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трах - ба - бах
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Ответ Scotina
Военные победы и дела государственного управления составляют суть истории. А олимпийское движение нет.
Победятлы в деле. Государственного управления.
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Ответ Alex1104
Кто-нибудь спросит его про Белоруссию???
Кстати да! Кто-нибудь помнит за что забанили белоруссию?
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Ответ Максим Ларченков
И тебе Бах от Вагнера привет передадут
Так, Максимка, едь сам и передай.
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Ответ Armanda2020
Что должен сделать ОКР? Выключить из своего состава ДНР и ЛНР. Это невозможно.
Да они и без Донбасса нашли бы причину .
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