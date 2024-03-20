Томас Бах: «Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнет следовать правилам – добро пожаловать»
Томас Бах высказался об отношениях МОК и ОКР.
В октябре Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Что должно произойти, чтобы МОК и Россия помирились? Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении.
Если сейчас ОКР начнет следовать правилам – добро пожаловать. Мяч на их половине поля, все в их руках», – заявил глава МОК.
А иначе меня попрут с должности и возбудят уголовное дело, - добавил глава МОК.
С точки зрения МОК это аналогично включению Оликомитетов новых регионов, только палестинцы не голосовали за их включение в состав Израиля.
Скажите это астматикам
Закидывают ВСУ копьями, ядрами, дисками, молотами и бегают с барьерами в виде минных полей.
"«Мы настаиваем на политической нейтральности олимпийского движения. Поэтому мы так жестко настроены в отношении политизации», - заявил глава МОК"