Томас Бах: «Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнет следовать правилам – добро пожаловать»

Томас Бах высказался об отношениях МОК и ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Что должно произойти, чтобы и Россия помирились? Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении.

Если сейчас начнет следовать правилам – добро пожаловать. Мяч на их половине поля, все в их руках», – заявил глава МОК.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?