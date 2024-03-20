«Разрушение идеи олимпизма, ущемление интересов спортсменов. Это абсолютно не красит МОК». Песков об условиях участия россиян в Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Политика ТАСС Легкая атлетика

Песков заявил, что РФ негативно воспринимает условия участия россиян в Олимпиаде.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

Допущенные нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр. Кроме того, специальная комиссия займется проверкой российских и белорусских атлетов на соответствие критериям нейтрального статуса.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев.

Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит Международный олимпийский комитет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Также Песков прокомментировал призыв МОК к правительствам и спортсменам не участвовать в Играх дружбы в России.

«Негативно, абсолютно негативно (относимся). Запугивание спортсменов – это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», – приводит слова Пескова ТАСС.

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7 комментариев
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Не устаю повторять - так кто вас заставляет участвовать в соревнованиях, которые проводят недружественные русофобы? Не допускают - русофобы, допускают, но с условиями - русофобы.
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Когда уже этот фонтан неадекватности, псевдопатриотизма и лицемерия закончится..
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По больше лозунгов по меньше дел."Вот лозунг мой и солнца"В.Маяковский
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Все эти комментаторы во власти серьезно что ли не понимают - Баху проще не пустить одну страну чем пустить но тогда откажутся 50+ стран. И весь этот олимпизм (со спонсорами, правами на трансляции и т.п.) накроется медным тазом.
И поэтому нас не пустят не только на время конфликта (пусть даже сейчас этому конфликту и не видно конца) но и потом причины найдут, в этом никаких сомнений. Потому что будет тоже самое.
А наши говорят о чем угодно - но только не эту горькую но правду
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Вчера написал безобидный пост о том, кто будет высказываться. Назвал Захаров, Свищева, Пескова, ещё Журову, Валуева и Лаврова. Троих угадал. Но пост почему-то удалили?
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Какое счастье , что еще 15 лет мы не будем участвовать в соревнованиях с загнивающим западом . Спасибо новому президенту России !!!!
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