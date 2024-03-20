«Разрушение идеи олимпизма, ущемление интересов спортсменов. Это абсолютно не красит МОК». Песков об условиях участия россиян в Олимпиаде-2024

Песков заявил, что РФ негативно воспринимает условия участия россиян в Олимпиаде.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Допущенные нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр. Кроме того, специальная комиссия займется проверкой российских и белорусских атлетов на соответствие критериям нейтрального статуса.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев.

Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит Международный олимпийский комитет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал призыв МОК к правительствам и спортсменам не участвовать в Играх дружбы в России.

«Негативно, абсолютно негативно (относимся). Запугивание спортсменов – это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», – приводит слова Пескова ТАСС.

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