Дмитрий Свищев: «МОК должен поддержать Игры дружбы, оказать моральную и финансовую помощь вместо того, чтобы запугивать спортсменов»

Дмитрий Свищев заявил, что МОК должен поддерживать Игры дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России.

«Удивительно, что МОК и его президент Томас Бах запрещают то, что должны поддерживать, сказать: «Молодцы, россияне и белорусы».

Более того, если Бах внимательно изучит состав участников, количество видов спорта, в том числе новых неолимпийских дисциплин, то убедится в продвижении нами именно спортивных принципов.

Они не просто поддержать, они должны оказывать моральную и даже финансовую помощь таким проектам вместо того, чтобы запугивать страны-участницы и их спортсменов», – сказал Свищев.

Также глава МОК Томас Бах в интервью Le Monde сказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия властей.

«Именно об этом мы ему говорили в 2014 году и сейчас говорим. А МОК делает обратные вещи.

Если Бах придерживается своей позиции, то он завтра же должен допустить всех и извиниться перед нашими спортсменами.

Более того, они должны компенсировать финансовые потери наших спортсменов, которые те понесли из-за отстранения от соревнований», – цитирует Свищева ТАСС.