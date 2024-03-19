Дмитрий Свищев: «МОК должен поддержать Игры дружбы, оказать моральную и финансовую помощь вместо того, чтобы запугивать спортсменов»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Свищев Париж-2024 ТАСС Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Свищев заявил, что МОК должен поддерживать Игры дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России. 

«Удивительно, что МОК и его президент Томас Бах запрещают то, что должны поддерживать, сказать: «Молодцы, россияне и белорусы».

Более того, если Бах внимательно изучит состав участников, количество видов спорта, в том числе новых неолимпийских дисциплин, то убедится в продвижении нами именно спортивных принципов.

Они не просто поддержать, они должны оказывать моральную и даже финансовую помощь таким проектам вместо того, чтобы запугивать страны-участницы и их спортсменов», – сказал Свищев. 

Также глава МОК Томас Бах в интервью Le Monde сказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия властей.

«Именно об этом мы ему говорили в 2014 году и сейчас говорим. А МОК делает обратные вещи.

Если Бах придерживается своей позиции, то он завтра же должен допустить всех и извиниться перед нашими спортсменами.

Более того, они должны компенсировать финансовые потери наших спортсменов, которые те понесли из-за отстранения от соревнований», – цитирует Свищева ТАСС. 

14 комментариев
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А вот это лучшее, что я читал. Можно по-разному относиться и к МОК, и его позиции, и к нашим веселым стартам, но «они должны оказывать моральную и даже финансовую помощь таким проектам», это просто вышка.

Депутату Свищеву они еще не должны оказать финансовую помощь?
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Успокоительный укол этому товарищу... монополист должен отстегнуть кусок своего жирного бизнеса, ага и деньжат ещё подкинуть))
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МОК должен поддержать Игры дружбы, а УЕФА должна поддержать Суперлигу Переса. А мы все должны поддержать штаны депутата Свищева.
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"если Бах внимательно изучит состав участников, количество видов спорта," --- ГДЕ??? Где можно изучить состав участников? Где хотя бы список стран, которые заявили о своём участии???
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+4
Ответ Viks
"если Бах внимательно изучит состав участников, количество видов спорта," --- ГДЕ??? Где можно изучить состав участников? Где хотя бы список стран, которые заявили о своём участии???
не мешай ему...он вошёл в параллель..))))
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Ответ catcher69
не мешай ему...он вошёл в параллель..))))
Сомневаюсь, что он из неё входит хоть когда-то.
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иди Ёт? --- МОК поддерживает международную изоляцию российского спорта. И от него глупо ожидать другого.
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Как то не договорились они все в этот раз, не поют в унисон.
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Ответ Вечно в бане
А вот это лучшее, что я читал. Можно по-разному относиться и к МОК, и его позиции, и к нашим веселым стартам, но «они должны оказывать моральную и даже финансовую помощь таким проектам», это просто вышка. Депутату Свищеву они еще не должны оказать финансовую помощь?
не жалеет себя всё о спортсменах и проектах думает...
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Дмитрий в параллельной вселенной как будто живет
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Ответ Viks
Сомневаюсь, что он из неё входит хоть когда-то.
)))))
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