Николай Валуев: «Страх перед нашими спортсменами у МОК очень высок. Мы покажем, на что способны, когда вернемся»

Николай Валуев заявил о страхе МОК перед российскими спортсменами.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», - сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

«Нейтральный статус – предательство». Наш первый бойкот Олимпиады-2024 – гимнасты не едут

Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?