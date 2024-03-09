Николай Валуев: «Страх перед нашими спортсменами у МОК очень высок. Мы покажем, на что способны, когда вернемся»

Теги Николай Валуев МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев заявил о страхе МОК перед российскими спортсменами.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», - сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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13 комментариев
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Ну Колян реально страшный
+17
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+17
МОК думает совсем о других вещах. Но, так как Валуев нигде не учился, постоянно получал в голову, ему этого не понять. Коля, задумайся о других вещах, кроме повестки.
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"Нас всячески принуждают не смотреть Олимпиаду." --- КТО??? Депутатам запретили смотреть олимпиаду?
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"И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся." === "Мы бы им дали, если бы они нас догнали!"
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Что покажем?Ещё до дисквалификация всё было печально.Каждую Олимпиаду хуже и хуже.Конечно если Сочи не считать.
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Сегодня что финал Кубка Шарикова?
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Валуев: страх перед моими кулаками есть даже у Тайсона.
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чугуняка... одно слово
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Конечно встреть такого ор....а в переулке, любой испугается.
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- Бойся спящего гиганта! - вскричал Валуев, но вспомнил, что он на работе в думе, и привычно задремал
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"страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся"

Ну а что мешало когда были допущены "нагонять страху"? Так-то когда мы там лидерами были по золотым/в общем медальном?)

Или все же не в страхе "ухпоказательства" от наших дело?)
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Надо только немного подождать, потерпеть )))
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Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Ну Колян реально страшный
Ну, так его и испугались))
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