WADA об Играх дружбы: «Обеспокоенность вызывает тот факт, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса»

Теги допинг WADA РУСАДА Игры дружбы Легкая атлетика

WADA выразило обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Что касается других мультиспортивных мероприятий, то члены исполкома, включая представителей спортсменов, спортивного движения и правительств стран мира, выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы – «несанкционированное мероприятие» – в сентябре 2024 года.

В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку это мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может быть или не быть реализована.

Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не соответствует кодексу, в России нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким», – говорится в заявлении организации.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября года в Москве и Екатеринбурге.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

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28 комментариев
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Зато мир женского спорта обойдётся без травм яичек
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А как же НХЛ, НБА например? Но это же другое)
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А не плевать, если это вне МОК проходит? Есть куча турниров, где ВАДА не пускают, чего там не беспокоятся? Пусть пойдут и беспокойно Леброна проверят на допинг
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+23
Обеспокоенность вызывает тот факт, что мы не получим денюжкав.
+25
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А в ВАДА не беспокоятся, что в США много закрытых лиг, спортсменов из которых нет возможности проверить?
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Беспокоитесь, что денежки мимо носа проплывут?
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обеспокоились своей обеспокоенностью
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Так и рекорды официально фиксироваться не будут, какие проблемы?
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Возможно они будут проходить под защитой С-400, так что проблем нет.
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да сами как нибудь уж
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Ответ mihkel
Зато мир женского спорта обойдётся без травм яичек
И без шекелей
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Да видим мы, как вы защищаете.
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и без вас справимся
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WADA не хочет для начала проверить у себя под носом НХЛ и НБА. А то в чужом глазу соринку ищет, в своем бревно не замечает.
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Ответ Artmann
Турнир с лозунгом "жрите фсё" как минимум опасен для здоровья участников.
Это другой турнир, опять всё перепутали.
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ВАДА не является честной организацией.
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И что?
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Комментарий удален пользователем
Бедненькие, как вы беспокоитесь... Увидел новость - прям "кушать не могу" (с)
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Нба, нхл, нфл обеспокоенность не вызывает , тогда и игры дружбы не должны
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вы не чешите и не будет обеспокоинлсти !
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Ответ ДИОНИС
А в ВАДА не беспокоятся, что в США много закрытых лиг, спортсменов из которых нет возможности проверить?
Очень сильно беспокоятся - такие деньжищи мимо проплывают. Но молчат, против хозяина не попрёшь.
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Так они и не попадают под юрисдикцию ВАДА. Это всё равно, что гаишнику, который тебя пьяным поймал, сказать, что за углом прямо на верандочке детского сада водку из горла глушат.)
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0
Ответ Честный контроль
WADA не хочет для начала проверить у себя под носом НХЛ и НБА. А то в чужом глазу соринку ищет, в своем бревно не замечает.
Так они и не попадают под юрисдикцию ВАДА. Это всё равно, что гаишнику, который тебя пьяным поймал, сказать, что за углом прямо на верандочке детского сада водку из горла глушат.)
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