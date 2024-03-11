WADA об Играх дружбы: «Обеспокоенность вызывает тот факт, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса»

WADA выразило обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства ( ).

«Что касается других мультиспортивных мероприятий, то члены исполкома, включая представителей спортсменов, спортивного движения и правительств стран мира, выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы – «несанкционированное мероприятие» – в сентябре 2024 года.

В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку это мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может быть или не быть реализована.

Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство ( ) в настоящее время не соответствует кодексу, в России нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким», – говорится в заявлении организации.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября года в Москве и Екатеринбурге.

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