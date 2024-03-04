Глава оргкомитета Игр дружбы: «Финансирование проекта только на 10-15% будет из бюджетных средств, остальное – из внебюджетных источников»

Теги деньги Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Глава оргкомитета Игр дружбы рассказал о финансировании турнира.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Уже доказано, что Россия на высочайшем уровне умеет проводить самые крупные международные спортивные соревнования. Есть подтвержденные спортсмены, причем именно топовые в таких видах спорта как бокс, велоспорт, волейбол, художественная гимнастика. А мы только начали пригласительную кампанию.

Про бюджетные средства... Финансирование проекта только на 10-15% будет из бюджетных средств, остальное будет оплачено из внебюджетных источников. Ничего строиться не будет, все соревнования пройдут на построенных объектах», – сказал Алексей Сорокин.

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15 комментариев
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Внебюджет - это госкорпорации?)
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Только один вопрос ? Для кого это цирк ?
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Ахаха, какой #######
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Юморист
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Спасибо, поржал от души, особенно про внебюджетные источники
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Стоимость проведения Всемирных игр дружбы-2024 в России составит 8,3 млрд руб. Уточняется, что 3,3 млрд руб. из этой суммы выделят из федерального и региональных бюджетов, оставшуюся часть сформируют поступления из неназванных «других источников».
+4
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+4
Ответ Отличник Ослов
Только один вопрос ? Для кого это цирк ?
Знайте, сколько сейчас безработных клоунов? Им нужна работа.
+4
0
+4
Ответ Sanya Kruus
Стоимость проведения Всемирных игр дружбы-2024 в России составит 8,3 млрд руб. Уточняется, что 3,3 млрд руб. из этой суммы выделят из федерального и региональных бюджетов, оставшуюся часть сформируют поступления из неназванных «других источников».
Завтра расскажут, что вообще без бюджетных средств обойдутся, лицемеры.
+4
-1
+3
— За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
— Во всяком случае, не мы!
(с)
+3
-1
+2
Кошельки Вовочки это и есть т.н внебюджет?🤣
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Я так понимаю прийдут в условную Северсталь к Мордашову и скажут "Лёша, нужно проспонсировать, делись".
Это и есть внебюджетные средства)
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Ответ Atsuktuvas
Знайте, сколько сейчас безработных клоунов? Им нужна работа.
Я понял . Гастроли .
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