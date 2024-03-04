Глава оргкомитета Игр дружбы: «Финансирование проекта только на 10-15% будет из бюджетных средств, остальное – из внебюджетных источников»

Глава оргкомитета Игр дружбы рассказал о финансировании турнира.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Уже доказано, что Россия на высочайшем уровне умеет проводить самые крупные международные спортивные соревнования. Есть подтвержденные спортсмены, причем именно топовые в таких видах спорта как бокс, велоспорт, волейбол, художественная гимнастика. А мы только начали пригласительную кампанию.

Про бюджетные средства... Финансирование проекта только на 10-15% будет из бюджетных средств, остальное будет оплачено из внебюджетных источников. Ничего строиться не будет, все соревнования пройдут на построенных объектах», – сказал Алексей Сорокин.