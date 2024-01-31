Путин об Олимпиаде-2024: «ОКР и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении»
Путин призвал ОКР и Минспорт определиться с участием россиян в Олимпиаде.
Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами.
«Я понимаю все, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно.
Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», – заявил Путин во время встречи.
«Современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодня выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена.
Любой спорт – право человека. Поэтому любые ограничения – это ограничения прав человека», – цитирует президента ТАСС
Права человека мерзкое изобретение коллективного Запада, только русское православное сословное общество имеет право быть в России, где есть холоп, где есть барин и барин над барином и есть царь, посланный нам с небес!