Путин об Олимпиаде-2024: «ОКР и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России ОКР Министерство спорта России Париж-2024 ТАСС Водные виды

Путин призвал ОКР и Минспорт определиться с участием россиян в Олимпиаде.

Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами. 

«Я понимаю все, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно.

Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», – заявил Путин во время встречи.

«Современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодня выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена.

Любой спорт – право человека. Поэтому любые ограничения – это ограничения прав человека», – цитирует президента ТАСС

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53 комментария
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Чего тут думать, делать свою Олимпиаду с блэкджеком и аквадискотекой
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А они говорят,что василич все определяет.
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Поздняков и Матыцин - немая сцена
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Ответ dinm 8
А они говорят,что василич все определяет.
А может это был не Василич, а тот из них, который, например Банкетный
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Скажите ему кто-нибудь, а то он не в курсе видимо, что без него никаких решений не принимают.
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А какая разница, футбольная сборная всё равно Олимпиаду снова не выиграет:)))
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Как он а, сперва спортсмены должны решать, теперь уже на минспорта перекинул ответственность. А последний абзац образец лицемерия
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Ответ Bergkamp007
Как отключить новости с Путиным? Есть какая-нибудь инструкция?
Инструкция есть кончено, записывайте --Вам ближе к марту надо найти, где-то еще 60-65 млн человек единомышленников, и новости с ВВ автоматически отключатся
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Так ты скажи им что делать и они сразу определятся.
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Да, сейчас прям расстараются. Они там не для этого. По всей вертикали (и горизонтали тоже) поставлены сплошь статисты, которые не должны ничего решать, а должны только исполнять. Сам же создал эту систему.
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Ладно еще человек по короне боялся решение принять и все спускал на министров и регионы, но так бояться принять решение по такому пустяковому вопросу это странно. Ей богу, лучше бы он перед 24 февраля ряд решений побоялся принимать тогда уж.
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Ответ Арсений1990
А может это был не Василич, а тот из них, который, например Банкетный
Да, это был банкетный, мой отец с ним учился
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Ответ Ебздрогыч
Красавчик, как обычно принятие непопулярного решения (а тут обосрут и за решение ехать, и за решение не ехать) перекинул на подчиненных. Только подчиненные за четверть века "вертикали власти" разучились принимать хоть какие-то решения!
Решения принимать научились. Поедут, но скажут что не поехали. Или не поедут, но скажут, что поехали. Уже наработанная практика. Эпидемии нет, но эпидемиологические ограничения есть. Войны тоже нет, но воюем против экзистенциальной угрозы.
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Это называется уклонение от принятия непопулярного решения))
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Забавно слышать про заботу о правах человека из уст Его Превосходительства
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Ответ Beast
Чего тут думать, делать свою Олимпиаду с блэкджеком и аквадискотекой
С мерседесами и бмв
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Мощно и решительно сказал, но при этом ничего не сказал. Фирменный стиль. Сказывается годами наработанный инстинкт опытного разведчика.
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,О правах человека это он наверное пошутил
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Что-то о правах каких-то человеков.
Права человека мерзкое изобретение коллективного Запада, только русское православное сословное общество имеет право быть в России, где есть холоп, где есть барин и барин над барином и есть царь, посланный нам с небес!
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Ответ aleshon
Комментарий скрыт
ну и прекрасно, вот и хорошо, обязательно так и сделаем, а теперь бегом на процедуры )))
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Ответ Beast
Чего тут думать, делать свою Олимпиаду с блэкджеком и аквадискотекой
И гимнастками
+4
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+4
Как отключить новости с Путиным? Есть какая-нибудь инструкция?
+6
-2
+4
Красавчик, как обычно принятие непопулярного решения (а тут обосрут и за решение ехать, и за решение не ехать) перекинул на подчиненных. Только подчиненные за четверть века "вертикали власти" разучились принимать хоть какие-то решения!
+6
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+3
Ответ Мирзоанис Якубов
А какая разница, футбольная сборная всё равно Олимпиаду снова не выиграет:)))
Ему хоккей важнее
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Ответ dinm 8
А они говорят,что василич все определяет.
Вы последние 25 лет в другой стране жили? Он наверное после Курска всё скандальные и сложные темы отдает на откуп другим, а успехи приписывает себе. В прочим как и многие чиновники.
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Ответ MikhaL
Так ты скажи им что делать и они сразу определятся.
Хоть бы намекнул
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Ответ Bartez1986
Поздняков и Матыцин - немая сцена
Ха, красиво он на них стрелки перевёл😂😂🤔
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Ответ aleshon
Комментарий скрыт
Хоть иногда просыхайте, чтоб не писать подобное!
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Не царское это дело! Сами определяйтесь!
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Делать или не делать - вот в чем вопрос ...
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