Поздняков об участии россиян в Олимпиаде: «Путин сказал, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся»
Станислав Поздняков высказался об участии россиян в Олимпиаде в Париже.
«Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что ОКР и Минспорт должны окончательно определиться по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.
Он (Путин) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», – сказал глава Олимпийского комитета России.
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит
Ну и комитет по контролю за комитетом по контролю за наблюдением.
Поэтому надо чуть-чуть потерпеть и не раскачивать лодку.
ну и анализировать естественно.
Сказал бы, что перед принятием решения, стоит на одной ноге вокруг офиса ОКР проскакать, и наблюдал бы потом, как все эти лакеи, дружно побежали исполнять.