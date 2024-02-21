Поздняков об участии россиян в Олимпиаде: «Путин сказал, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Министерство спорта России Париж-2024 Единоборства

Станислав Поздняков высказался об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

«Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что ОКР и Минспорт должны окончательно определиться по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.

Он (Путин) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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16 комментариев
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Продолжайте наблюдение
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Все СМИ завалили своими "анализами"...
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Ответ Рокко Сиффредди
Продолжайте наблюдение
Надо ещё комитет по контролю за наблюдением создать.
Ну и комитет по контролю за комитетом по контролю за наблюдением.
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Ответ Atsuktuvas
Может хватит заниматься его анализами ?..
А без анализов не будет прорыва.
Поэтому надо чуть-чуть потерпеть и не раскачивать лодку.
ну и анализировать естественно.
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Комментарий удален модератором
он же говорил, что пусть спортсмены сами решают
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А если не сказал бы ?🤡
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Может хватит заниматься его анализами ?..
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Читаю я таких вот, как Поздняков, и очень жалею, что у деда совсем нет чувства юмора.

Сказал бы, что перед принятием решения, стоит на одной ноге вокруг офиса ОКР проскакать, и наблюдал бы потом, как все эти лакеи, дружно побежали исполнять.
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Путин Путин Путин Путин ….. все путин 🤦🏻‍♂️
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Олимпиада не война, здесь подумать нужно.
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Я мысленно представил себе, что такая же ситуация случилась в, скажем, Германии. И ихний начальник ихнего же Олимпийского комитета говорит: «Шольц сказал, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся». Я очень сильно смеялся.
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Ответ Data Architector
Все СМИ завалили своими "анализами"...
они как услышали, что президент переложил на них всю ответственность, сразу анализы сдали, в прочем как всегда.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
И смешно, и грустно блин.
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