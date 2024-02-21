Поздняков об участии россиян в Олимпиаде: «Путин сказал, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся»

Станислав Поздняков высказался об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

« на встрече с доверенными лицами заявил, что и Минспорт должны окончательно определиться по вопросу участия российских спортсменов в в условиях дискриминации.

Он (Путин) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит