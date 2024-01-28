Данил Лысенко: «С лета понимал, что не будет Олимпиады. Значит, здесь будем прыгать, улучшать рекорды России»

Прыгун в высоту Данил Лысенко высказался о выступлениях в нейтральном статусе.

«Я мало интересуюсь другими видами спорта, но новости читаю, на РИА Новости подписан. Знаю, что и в теннисе, и в других видах спорта наши в нейтральном статусе выступают.

Я тоже выступал в нейтральном статусе – в 2017 и 2018 годах. Понял, что неважно, под каким ты флагом – все равно все знают, что ты из России, и неважно, в какой ты форме.

Тогда было другое отношение, сейчас сложнее. Но если бы не было жестких критериев сейчас, я бы согласился выступать.

Провокации? Мне даже интересно было бы попасть на провокационные моменты. Хочется показать, что мы не пальцем сделанные, у них не получится сломать нас, как бы они нас ни провоцировали», – заявил Лысенко.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российских легкоатлетов на Олимпиаде в не будет.

«Я не расстраивался, когда об этом узнал, не жалею, с лета понимал, что не будет Олимпиады. Значит, здесь будем прыгать, улучшать рекорды России.

Если будет возможность выступить на Играх БРИКС и дружбы, то это будут самые важные старты в сезоне», – добавил Лысенко.