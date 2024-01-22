Золотая медаль Боба Бимона с Олимпиады‑1968 выставлена на аукцион

Золотая медаль Олимпиады-1968 в соревнованиях по прыжкам в длину, которые выиграл американец Боб Бимон, выставлена на аукцион.

Ориентировочная стоимость лота, указанная на сайте аукционного дома Christie’s, составляет 400-600 тысяч долларов.

В 1968 году Бимон выиграл золото в Мехико, прыгнув на 8,90 метра. Этот результат до сих пор является олимпийским рекордом.

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