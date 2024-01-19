Чемпион мира 2015 года по прыжкам с шестом Шоун Барбер умер на 30-м году жизни

Канадский прыгун с шестом Шоун Барбер скончался в возрасте 29 лет.

Об этом сообщила пресс-служба факультета легкой атлетики Университета Акрона, в команду которого входил спортсмен.

«С грустью сообщаем, что чемпион мира, участник Олимпийских игр и трехкратный чемпион NCAA Шоун Барбер умер в своем доме в Кингсвуде, штат Техас, от осложнений заболевания в среду, 17 января.

В течение некоторого времени у него были проблемы со здоровьем», – говорится на сайте Akron Athletics.

В 2015 году Барбер выиграл чемпионат мира с результатом 5,90 м. Его личный рекорд составлял 5,93 м.