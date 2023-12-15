МОК назовет имена россиян, допущенных до участия в Олимпийских играх-2024, после завершения проверки

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК объявит имена россиян, допущенных к Олимпиаде, после завершения проверки.

Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что на данный момент на ОИ квалифицировались шесть российских атлетов. Они смогут выступить там в нейтральном статусе. 

«Как указано в принципах, касающихся участия индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортами на Олимпийских играх в Париже 2024 года: международные федерации должны будут предоставить список квалифицированных и допущенных к участию нейтральных спортсменов в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, а затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о заявке по виду спорта.

Это означает, что МОК сможет подтвердить имена только на более позднем этапе процесса», – сообщили в организации.

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