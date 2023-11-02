Трехкратный призер ОИ Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Нетаньяху. Он сравнил израильского премьера с Гитлером
Французский бегун Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Биньямине Нетаньяху.
В социальной сети трехкратный призер Олимпийских игр сравнил премьер-министра Израиля с Адольфом Гитлером. Вскоре он удалил публикацию.
«Я не хочу приуменьшать то, что совершил Гитлер, он был чудовищем. Мое сравнение было неуклюжим и неудачным, и я прошу прощения за то, что отреагировал так эмоционально.
Сравнение было в том, что Гитлер совершил геноцид, как делает это Нетаньяху, в то время как мировые державы могут остановить этот ужас», – сказал Махидин Мехисси-Бенаббад.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера раскритиковала слова спортсмена.
«Эти отвратительные сравнения отдаляют вас от общечеловеческих ценностей мира. Спорт всегда будет защищать ценности олимпизма, которые вы олицетворяете для многих наших соотечественников», – сказала она, обращаясь к Мехисси-Бенаббаду.
мы говорим о конкретных людях, которые ни слова не сказали в поддержку Хамас.
у тебя есть повод утверждать что она (поддержка для Хамаса) есть?
ну так поделись, мы тоже хотим знать их, кто же они которые поддерживают Хамас.
и это будет нравится или не нравится кому то как это делается, но тут или они или Израиль закончится.
2) тоже надеюсь, что у "лидеров" ес, наконец то встанут мозги на место и они пересмотрят политику мультикультурализма, иначе европе кирдык, надежда слабая.
3) кто эти адекватные люди? китайцы? подожди лет 10 наплачемся с ними
А что не так с китайцами?