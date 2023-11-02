Трехкратный призер ОИ Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Нетаньяху. Он сравнил израильского премьера с Гитлером

Теги Бег сборная Франции Политика Амели Удеа-Кастера Махидин Мехисси-Бенаббад Легкая атлетика

Французский бегун Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Биньямине Нетаньяху.

В социальной сети трехкратный призер Олимпийских игр сравнил премьер-министра Израиля с Адольфом Гитлером. Вскоре он удалил публикацию.

«Я не хочу приуменьшать то, что совершил Гитлер, он был чудовищем. Мое сравнение было неуклюжим и неудачным, и я прошу прощения за то, что отреагировал так эмоционально. 

Сравнение было в том, что Гитлер совершил геноцид, как делает это Нетаньяху, в то время как мировые державы могут остановить этот ужас», – сказал Махидин Мехисси-Бенаббад. 

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера раскритиковала слова спортсмена.

«Эти отвратительные сравнения отдаляют вас от общечеловеческих ценностей мира. Спорт всегда будет защищать ценности олимпизма, которые вы олицетворяете для многих наших соотечественников», – сказала она, обращаясь к Мехисси-Бенаббаду. 

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47 комментариев

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Андрей Балабаев
Что-то извинением тут и не пахнет. Лишь подтвердил свою позицию
+19
-1
+18
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Alexander2022
А с кем он сравнил хамасовцев, которые натворили дел 7 числа и ещё снимали на камеру? И всех тех, кто после этого вышел праздновать данный факт на улицы по всему миру?
+28
-15
+13
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Russ Ivan
В целом вполне корректное сравнение...
согласен 👍
+4
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Водяра
Франция превратилась в северную Африку.
+3
-1
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Camry163
У Гитлера в аду вместо сковородок появилось наказание похуже - ему черти там рассказывают, что его воплощением и духовным последователем стал еврей )))
+2
0
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Alexander2022
Ответ Виктор Войнов
То есть : око за око , это норм ? Если да , тогда вопрос: какой курс ок будет? Там уже 1 к 10 вроде идёт
Почему для "патриотов" око за око в Украине 1 к 10000 норм, а здесь другое?
+4
-3
+1
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Ibra Meji
Ответ Alexander2022
А с кем он сравнил хамасовцев, которые натворили дел 7 числа и ещё снимали на камеру? И всех тех, кто после этого вышел праздновать данный факт на улицы по всему миру?
Т.е. фосфорные бомбы и бомбить лагеря беженцев - это гуманно и демократично?
+1
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Alexander2022
Ответ Вадим flanec
С чего бы палестинцам покидать свою землю. Потому что так захотело политическое руководство Израиля?
Может с того, что там будут военные действия? Хотя судя по тому, как они праздновали зверства хамасовцев...
+2
-1
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Alexander2022
Ответ Илья
Хамас у себя дома, а евреи гости которые в край аххххли
То есть убийства, заложники - это норма?
+4
-3
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Dmona1
Ответ Alexander2022
А с кем он сравнил хамасовцев, которые натворили дел 7 числа и ещё снимали на камеру? И всех тех, кто после этого вышел праздновать данный факт на улицы по всему миру?
А почему Израиль оккупировал Газу и стал выталкивать палестинцев из родной земли? Им можно?
+6
-5
+1
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Вадим flanec
Ответ Alexander2022
А с кем он сравнил хамасовцев, которые натворили дел 7 числа и ещё снимали на камеру? И всех тех, кто после этого вышел праздновать данный факт на улицы по всему миру?
Ну давай теперь в отместку за 1000 убитых невинных израильтян ХАМАСом, ЦАХАЛ убьёт 100 000 невинных палестинцев. Не, ну а что?
+14
-13
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Russ Ivan
В целом вполне корректное сравнение...
+8
-7
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Андрей Балабаев
Ответ adamx
Потому что по другому сложно воспринимать террор 2 миллионов людей
А я без оценки. Просто по факту сказанного
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adamx
Ответ VictorVallecano
Что насчет террора 10 млн людей?
ты про что?
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adamx
Ответ Вадим flanec
Забавляет в этой истории то, что Гитлер в своё время геноцидил евреев и за это его осудили как антисемита. В нынешней же ситуации, Нетаньяху и политическое руководство Израиля, геноцидят палестинцев и ведь никто их не считает сионистами.
считают. Проблема в том, что все СМИ работают за деньги и поскольку у США и израиля, как следствие, денег больше - все СМИ пишут о том, что их просят писать...
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Ibra Meji
Ещё Лавров говорил, что Гитлер еврей.
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Вадим flanec
Забавляет в этой истории то, что Гитлер в своё время геноцидил евреев и за это его осудили как антисемита. В нынешней же ситуации, Нетаньяху и политическое руководство Израиля, геноцидят палестинцев и ведь никто их не считает сионистами.
+1
-1
0
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Ibra Meji
Ответ Alexander2022
А с кем он сравнил хамасовцев, которые натворили дел 7 числа и ещё снимали на камеру? И всех тех, кто после этого вышел праздновать данный факт на улицы по всему миру?
С Байденом.
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Gena Verdel
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Alexander2022
Ответ Blaumerc
я все-таки не понимаю твою логику, куда ты клонишь. во первых, именно эти люди, про которых мы говорим, никто не выходил никуда, и не танцевали. во втрых, то есть никто, кто публично не осудил действия Хамас, теперь не должны (не имеют права) что то высказать о конфликте, о геноциде который сейчас устроил Израиль?
Меня здесь уверяют в отсутствии поддержки ХАМАСа, а по сути нет никаких поводов утверждать, что ее нет
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adamx
Ответ Alexander2022
Меня здесь уверяют в отсутствии поддержки ХАМАСа, а по сути нет никаких поводов утверждать, что ее нет
большинство людей осуждают израиль за геноцид и фошизм, за что их начинают прессовать потом и грозят разорвать контракт. Очевидно - идет нехилое давление на людей, кто просто выражает поддержку народу палестины.
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Blaumerc
Ответ Alexander2022
Меня здесь уверяют в отсутствии поддержки ХАМАСа, а по сути нет никаких поводов утверждать, что ее нет
поддержка от кого?
мы говорим о конкретных людях, которые ни слова не сказали в поддержку Хамас.
у тебя есть повод утверждать что она (поддержка для Хамаса) есть?
ну так поделись, мы тоже хотим знать их, кто же они которые поддерживают Хамас.
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Александр Русанов
Ответ Водяра
Франция превратилась в северную Африку.
Если бы превратилась, он бы не извинился
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Alexshara
Ответ Бартоломью Робертс
Отнюдь. Именно потому что я не хочу повторения Мюнхена-1972, надеюсь что арабы до ОИ сожгут пару олимпийских объектов и недоолимпиаду отменят. Обгадившемуся исполкому МОК во главе с Бахом придётся уйти. Возможно после этого, у руля олимпийского движения встанут адекватные люди, из не подконтрольных пиндосам стран.
1) чтоб не было повторения Мюнхен тер/орг хамас (как минимум она) должна быть уничтожена
и это будет нравится или не нравится кому то как это делается, но тут или они или Израиль закончится.
2) тоже надеюсь, что у "лидеров" ес, наконец то встанут мозги на место и они пересмотрят политику мультикультурализма, иначе европе кирдык, надежда слабая.
3) кто эти адекватные люди? китайцы? подожди лет 10 наплачемся с ними
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Бартоломью Робертс
Ответ Alexshara
1) чтоб не было повторения Мюнхен тер/орг хамас (как минимум она) должна быть уничтожена и это будет нравится или не нравится кому то как это делается, но тут или они или Израиль закончится. 2) тоже надеюсь, что у "лидеров" ес, наконец то встанут мозги на место и они пересмотрят политику мультикультурализма, иначе европе кирдык, надежда слабая. 3) кто эти адекватные люди? китайцы? подожди лет 10 наплачемся с ними
Кроме ХАМАС есть ещё куча террористов мечтающих "прославиться". Весь арабский мир, как палестинцев, не уничтожить.
А что не так с китайцами?
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