Трехкратный призер ОИ Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Нетаньяху. Он сравнил израильского премьера с Гитлером

Французский бегун Мехисси-Бенаббад извинился за пост о Биньямине Нетаньяху.

В социальной сети трехкратный призер Олимпийских игр сравнил премьер-министра Израиля с Адольфом Гитлером. Вскоре он удалил публикацию.

«Я не хочу приуменьшать то, что совершил Гитлер, он был чудовищем. Мое сравнение было неуклюжим и неудачным, и я прошу прощения за то, что отреагировал так эмоционально.

Сравнение было в том, что Гитлер совершил геноцид, как делает это Нетаньяху, в то время как мировые державы могут остановить этот ужас», – сказал Махидин Мехисси-Бенаббад.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера раскритиковала слова спортсмена.

«Эти отвратительные сравнения отдаляют вас от общечеловеческих ценностей мира. Спорт всегда будет защищать ценности олимпизма, которые вы олицетворяете для многих наших соотечественников», – сказала она, обращаясь к Мехисси-Бенаббаду.