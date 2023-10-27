Daft Punk отказались выступать на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Daft Punk отказались выступать на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.
Об этом сообщил художественный руководитель Игр Тома Жолли.
«После обсуждения возможного присутствия на церемонии группа приняла решение не участвовать», – сказал Жолли.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Они же завершили свою совместную деятельность не так давно
Хотя открытие под "Harder, Better, Faster, Stronger" было бы крайне увлекательным