Daft Punk отказались выступать на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщил художественный руководитель Игр Тома Жолли.

«После обсуждения возможного присутствия на церемонии группа приняла решение не участвовать», – сказал Жолли.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.