Daft Punk отказались выступать на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Теги открытие Париж-2024 музыка Легкая атлетика

Daft Punk отказались выступать на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщил художественный руководитель Игр Тома Жолли.

«После обсуждения возможного присутствия на церемонии группа приняла решение не участвовать», – сказал Жолли.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

2 комментария

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Agent Smith
Шаман, слово за тобой.
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Фанат Сан-Марино
Ну так неудивительно
Они же завершили свою совместную деятельность не так давно
Хотя открытие под "Harder, Better, Faster, Stronger" было бы крайне увлекательным
+4
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+4
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