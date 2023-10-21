Олег Матыцин: «Готовы делиться опытом по проведению Олимпийских игр с коллегами из Индии, если они к нам обратятся»
Россия готова поделиться с Индией опытом по проведению Олимпийских игр.
Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на сессии МОК отметил, что страна заинтересована в проведении летней Олимпиады 2036 года.
«Если к нам обратятся наши коллеги из Индии, мы готовы делиться опытом. В рамках взаимодействия с министерством спорта Индии и другими организациями», – сказал Матыцин.
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