Олег Матыцин: «Готовы делиться опытом по проведению Олимпийских игр с коллегами из Индии, если они к нам обратятся»

Теги Олег Матыцин Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Россия готова поделиться с Индией опытом по проведению Олимпийских игр.

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на сессии МОК отметил, что страна заинтересована в проведении летней Олимпиады 2036 года.

«Если к нам обратятся наши коллеги из Индии, мы готовы делиться опытом. В рамках взаимодействия с министерством спорта Индии и другими организациями», – сказал Матыцин. 

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