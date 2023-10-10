Замминистра спорта Морозов: «ВФЛА работает сейчас продуктивно, проводя целый ряд соревнований. Заниматься легкой атлетикой стало модно»

Теги ВФЛА Министерство спорта России Алексей Морозов Легкая атлетика

В Минспорте отметили продуктивность работы ВФЛА.

«Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта в России, более 1 миллиона человек систематически занимаются. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) работает сейчас продуктивно, проводя целый ряд соревнований.

Это один из самых доступных видов спорта, заниматься легкой атлетикой стало модно», – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на открытии выставки в Госдуме в честь 135-летия российской легкой атлетики.

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