Российская бегунья Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российская бегунья Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) признана нарушившей антидопинговые правила.

На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года на 4 года дисквалифицирует Елену Коробкину за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом») 2012 года и 2014 года.

Срок дисквалификации спортсменки – с 27 сентября 2023-го по 26 сентября 2027 года.

Все результаты Елены Коробкиной, достигнутые с 02 июля 2013-го по 24 июля 2016 года, аннулируются», – говорится в сообщении.

Спортсменка лишится звания чемпионки Европы 2015 года на дистанции 3000 м.