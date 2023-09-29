Павел Рожков: «Проект критериев допуска российских спортсменов есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже»

Международный паралимпийский комитет позже представит критерии допуска россиян.

29 сентября МПК сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Также генассамблея организации проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) на два года.

«Проект критериев допуска российских спортсменов есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже.

Это решение [о приостановке членства ПКР] МПК может пересмотреть на очередной генассамблее в 2025 году», – сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«За ПКР сохранили право заниматься подготовкой и участием спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры», – цитирует Рожкова ТАСС.

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе