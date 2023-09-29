Дмитрий Свищев: «Надо выступать на Паралимпиаде-2024. Не давать нашим ребятам показывать себя было бы неправильно»

Теги Паралимпийские игры Дмитрий Свищев паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Свищев считает, что нужно ехать на Паралимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в Международном паралимпийском комитете заявили, что российские спортсмены имеют право участвовать в Паралимпийских играх-2024 в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Есть разные мнения, в том числе довольно жесткие. Кто-то говорит, что спортсмены могут выступать только под флагом России, кто‑то – нужно ехать под любым.

Лично мое мнение заключается в том, что мы должны отстаивать права атлетов и делать все, чтобы они могли выступать под национальным флагом и с национальным гимном.

При этом, если такой возможности нет, не давать нашим ребятам показывать себя на Паралимпийских играх было бы неправильно. Хлопать дверью – это самое простое, потом возвращаться будет гораздо сложнее.

Позиция и политика бойкотов, запугиваний, угроз и шантажа никаких плюсов никогда не давала. Страдать будут наши спортсмены, их тренеры, спортивные школы, родители, болельщики.

Поэтому любую возможность надо использовать, но без ущерба национальным интересам, национальной гордости. К сожалению, сейчас такое время, вся наша жизнь пронизана санкциями.

Но, несмотря на это, жизнь продолжается, нам нужно двигаться вперед. В переговорном процессе, думаю, шаг за шагом эти проблемы нужно решать, и мы будем в этом помогать.

Мое мнение – выступать надо!» – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

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2 комментария

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peantros1963
Переобулся в прыжке, как знакомо.
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Doctor V
Не давать нашим ребятам показывать себя было бы неправильно» - А кто уполномочен не давать?
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