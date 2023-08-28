Глава МПК о допуске россиян к Паралимпиаде: «Какое бы решение ни было принято, думаю, люди примут его с учетом наших демократических процессов»

МПК ждет адекватную реакцию на решение по допуску России к Паралимпиаде.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Эндрю Парсонс.

«Какое бы решение ни было принято, думаю, что люди примут его с учетом наших демократических процессов.

Мы предлагаем членам организации рассмотреть три варианта: полное отстранение, частичное отстранение с соблюдением условий нейтральности и отказ от отстранения.

Я думаю, паралимпийское движение в целом примет вердикт и будет работать в соответствии с курсом со своими спортсменами и правительствами своих стран», – заявил Парсонс.

Паралимпийские игры в пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.