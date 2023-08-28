Глава МПК о допуске россиян к Паралимпиаде: «Какое бы решение ни было принято, думаю, люди примут его с учетом наших демократических процессов»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 МПК паралимпийская сборная России Эндрю Парсонс Легкая атлетика

МПК ждет адекватную реакцию на решение по допуску России к Паралимпиаде.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Эндрю Парсонс. 

«Какое бы решение ни было принято, думаю, что люди примут его с учетом наших демократических процессов.

Мы предлагаем членам организации рассмотреть три варианта: полное отстранение, частичное отстранение с соблюдением условий нейтральности и отказ от отстранения. 

Я думаю, паралимпийское движение в целом примет вердикт и будет работать в соответствии с курсом со своими спортсменами и правительствами своих стран», – заявил Парсонс. 

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GtSwan
"Демократические процессы" - звучит смешно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий