На Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей России

Представителей России не будет на Международном форуме спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) отказал в регистрации конькобежке Ладе Задонской. Она была единственным представителем России, подавшим заявку на участие в мероприятии.

«В регистрации на форум мне отказали, в МОК это объяснили принципами, изложенными в мартовских рекомендациях исполкома организации.

Поскольку это произошло достаточно поздно, у нас уже не было возможности отправить в Лозанну еще кого-то из нашей комиссии. Поэтому на форуме в Лозанне представителя от России не будет», – сказала Задонская.

Международный форум спортсменов пройдет в Лозанне 1-2 октября.