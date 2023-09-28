На Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей России

Теги МОК Лада Задонская Легкая атлетика

Представителей России не будет на Международном форуме спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в регистрации конькобежке Ладе Задонской. Она была единственным представителем России, подавшим заявку на участие в мероприятии.

«В регистрации на форум мне отказали, в МОК это объяснили принципами, изложенными в мартовских рекомендациях исполкома организации.

Поскольку это произошло достаточно поздно, у нас уже не было возможности отправить в Лозанну еще кого-то из нашей комиссии. Поэтому на форуме в Лозанне представителя от России не будет», – сказала Задонская. 

Международный форум спортсменов пройдет в Лозанне 1-2 октября.

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