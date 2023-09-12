Роман Терюшков: «Пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к флагу России не подпускать. Им к лицу белый»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Роман Терюшков Легкая атлетика

Терюшков назвал «пропащими бедолагами» тех, кто готов на нейтральный статус.

«Если поддержание уровня спортивного мастерства стало выше понятия чести и долга, то стоит признать, что пришло время начать с чистого листа писать историю отечественного спорта.

А тех пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к российскому флагу и правда не подпускать, им к лицу белый», – заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал участие россиян в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов.

«Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», – сказал Песков. 

Также сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что решение по участию в Олимпиаде должно оставаться за самими спортсменами. 

Откуда появились депутаты, чьи слова о спорте вы видите каждый день? Мы изучили их биографии

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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36 комментариев

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furiking
Роман, однажды вам к лицу будет белый с коричневой полоской
+41
-2
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Кот под ногами майора
Ответ Павел Павлов
в армию его вместе с Милохиным.
вместо Милохина
+38
-1
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Андрей Балабаев
Бунт на корабле? Царь, то есть президент своë мнение озвучил
+31
-2
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Павел Павлов
в армию его вместе с Милохиным.
+23
-6
+17
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pizzatcarizza
Ответ Андрей Балабаев
Бунт на корабле? Царь, то есть президент своë мнение озвучил
он просто тв не включил, не увидел,что солнцеликий произнес)
+19
-3
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Sumin
С вами никто не собирается идти на дно и гробить свою карьеру
+17
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Ali
Белый есть в триколоре, что плохого?
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Орыс-орыс онбаган
Эх, Ромашка, жду не дождусь посмотреть как ты будешь переобуваться
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Melnikov1968
У тебя чести никогда не было, тем не менее ты депутат ГД. Впрочем, в ГД большинство понятия не имеют, что такое честь и долг.
+9
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Александр Колодин
Нет ничего хуже упоротого идиота
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dpv
Да что не день то новое откровение от путинских холуев ))) видать не только до Маши наркотики дошли. Всей Госдуме раздали щедро, завернутые бережно в методички.
+7
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Bartez1986
давно его не видно было. курс лечения закончился?
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Анатолий Magicbrain
Что там коридоры истеблишмента, многие депутаты как заблудились в своей голове, так и не могу найти выход, а это, Рома, куда плачевнее
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krokodilych
Господи, опять этого деятеля откуда-то выкопали...
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Sarumian
Ответ Bartez1986
давно его не видно было. курс лечения закончился?
Дверь забыли закрыть. Сейчас ищут.
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Basil Poliduris
Роман вдохновлен стилем телеграмм канала одного бывшего президента.
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Arne
"Не знаю, как там
Белый и зеленый,
Но желтый цвет
Как раз тебе к лицу!"
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Viks
Если спортсмены, готовые встать под белый флаг, пропащие бедолаги, то чиновники и власть, готовые их туда поставить, тогда КТО ?
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Sarumian
Только что мы узнали, что у боярышника есть побочный эффект при длительно применении.
Благодарим добровольцев (передаем привет Марии) за проведенные испытания.
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crfdddydj8
Патриот,который не нашел русский синоним слову истеблишмент😂
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Ваганов Фидаиль
Ходячий мем
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Троллейбус
ни дня без терюшкова
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sanek_rabona
Подарите уже терюшкову от партии калину, бедный все на буржуйской бмв мучается, так недалеко и скрепы порвать.
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Ковид 07.10.52
Фактически обвинил того, кому лижет в предательстве и выбросе белого флага...
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Varvar27
Ответ Bartez1986
давно его не видно было. курс лечения закончился?
Там неизлечимо
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