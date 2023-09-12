Роман Терюшков: «Пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к флагу России не подпускать. Им к лицу белый»

Терюшков назвал «пропащими бедолагами» тех, кто готов на нейтральный статус.

«Если поддержание уровня спортивного мастерства стало выше понятия чести и долга, то стоит признать, что пришло время начать с чистого листа писать историю отечественного спорта.

А тех пропащих бедолаг, заблудившихся в коридорах мирового спортивно-политического истеблишмента, лучше к российскому флагу и правда не подпускать, им к лицу белый», – заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал участие россиян в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов.

«Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», – сказал Песков.

Также сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что решение по участию в Олимпиаде должно оставаться за самими спортсменами.

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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?