Олимпийский чемпион Сидоров стал старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега

Олимпийский чемпион Николай Сидоров стал старшим тренером сборной России.

Как сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, сейчас 66-летний Сидоров утвержден тренером в группе спринта и барьерного бега.

По информации ТАСС, пост старшего тренера сборной России по спортивной ходьбе заняла Наталья Лавшук.

Сидоров побеждал на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Тогда он взял золото за команду СССР в эстафете 4 по 100 метров.