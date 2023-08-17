Станислав Поздняков: «Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени избрания на пост президента World Athletics»

Теги МОК Станислав Поздняков Себастьян Коу Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Поздняков заявил, что глава World Athletics Коу демонстрирует русофобию.

Сегодня британец Себастьян Коу был переизбран на пост президента Международной легкоатлетической федерации (World Athletics). 

Он заявил, что российские атлеты вряд ли попадут на Олимпиаду-2024: «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований». 

«Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics.

В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует.

Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству.

Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

11 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
Вот и раскрылась тайна! Оказывается это Себастьян Коу заслал в тренера сборной России всяких Чёгиных и Казарцевых, во врачей сборной - допинг-дилеров. А потом ещё, миллионы евро подкинул главе ВФЛА на счёт в швейцарском банке. И да, справки липовые подделывал тоже он!
Вот проказник.
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Pigmalion
Почему рядом со рядом со словом "русофобия" не стоит слово " оголтелая", разве это по правилам?
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mozg79
Поздняков начал поход за следующим орденом
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Кавабунга Шреддоголовый
И это Коу ставил Чегина тренером, делал для Лысенко липовую справку. Ну во всем виноват проклятый запад, настоящие гадюки. Всегда России палки в колеса вставляют
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Кирковский Александр
Ответ Pigmalion
Почему рядом со рядом со словом "русофобия" не стоит слово " оголтелая", разве это по правилам?
Пора уже за такое хотя бы пятерочку давать. В нынешнем паноптикуме думаю это никого не удивит.
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Rumov
Так он же не главарь ОКР.
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Alexander2022
Отлично устроились - занимать должности, проваливаться с треском на них, но стоит завести пластинку про русофобию - можно орден получить
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Caerly
Можно, конечно, стебаться над Поздняковым, но Коу задолго до 24.02 гадить начал.
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Волька-ибн-Алёша
заклеймил,орденоносец
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Чиф
О, слетелись ! )
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