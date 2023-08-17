Станислав Поздняков: «Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени избрания на пост президента World Athletics»

Поздняков заявил, что глава World Athletics Коу демонстрирует русофобию.

Сегодня британец был переизбран на пост президента Международной легкоатлетической федерации (World Athletics).

Он заявил, что российские атлеты вряд ли попадут на Олимпиаду-2024: «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований».

«Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics.

В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует.

Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству.

Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.