Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Фахми из Малайзии выиграл квалификацию в беге на 100 м

На ЧМ по легкой атлетике прошли первые квалификационные забеги на 100 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

19 августа

100 м, мужчины

Квалификация

1. Мухд Азим Фахми (Малайзия) – 10,24

2. Эмануэль Арчибальд (Гайана) – 10,27

3. Эбрахима Камара (Гамбия) – 10,32

4. Имранур Рахман (Бангладеш) – 10,50

5. Бенсе Борош (Венгрия) – 10,70

6. Кин Ва Чан (Макао) – 10,79

7. Джозеф Грин (Гуам) – 10,84

8. Фаворис Музпаров (Таджикистан) – 10,86

9. Онисио Перейа (Мозамбик) – 10,89

10. Алишер Садулаев (Туркменистан) – 10,90

11. Брэндон Джонс (Белиз) – 10,94

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Всего прошло четыре квалификационных забега – из каждого из них в следующий раунд прошли по два лучших спортсмена. Еще два участника определялись по лучшему времени среди проигравших.

Из представленных в списке атлетов дальше прошли все, кроме Алишера Садулаева (Туркменистан), занявшего третье место в своем забеге.

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