Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Фахми из Малайзии выиграл квалификацию в беге на 100 м

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике результаты Мухд Азим Фахми Легкая атлетика

На ЧМ по легкой атлетике прошли первые квалификационные забеги на 100 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

19 августа

100 м, мужчины

Квалификация

1. Мухд Азим Фахми (Малайзия) – 10,24

2. Эмануэль Арчибальд (Гайана) – 10,27

3. Эбрахима Камара (Гамбия) – 10,32

4. Имранур Рахман (Бангладеш) – 10,50

5. Бенсе Борош (Венгрия) – 10,70

6. Кин Ва Чан (Макао) – 10,79

7. Джозеф Грин (Гуам) – 10,84

8. Фаворис Музпаров (Таджикистан) – 10,86

9. Онисио Перейа (Мозамбик) – 10,89

10. Алишер Садулаев (Туркменистан) – 10,90

11. Брэндон Джонс (Белиз) – 10,94

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Всего прошло четыре квалификационных забега – из каждого из них в следующий раунд прошли по два лучших спортсмена. Еще два участника определялись по лучшему времени среди проигравших.

Из представленных в списке атлетов дальше прошли все, кроме Алишера Садулаева (Туркменистан), занявшего третье место в своем забеге.

Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий