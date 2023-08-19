Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Фахми из Малайзии выиграл квалификацию в беге на 100 м
На ЧМ по легкой атлетике прошли первые квалификационные забеги на 100 м.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
19 августа
100 м, мужчины
Квалификация
1. Мухд Азим Фахми (Малайзия) – 10,24
2. Эмануэль Арчибальд (Гайана) – 10,27
3. Эбрахима Камара (Гамбия) – 10,32
4. Имранур Рахман (Бангладеш) – 10,50
5. Бенсе Борош (Венгрия) – 10,70
6. Кин Ва Чан (Макао) – 10,79
7. Джозеф Грин (Гуам) – 10,84
8. Фаворис Музпаров (Таджикистан) – 10,86
9. Онисио Перейа (Мозамбик) – 10,89
10. Алишер Садулаев (Туркменистан) – 10,90
11. Брэндон Джонс (Белиз) – 10,94
ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Всего прошло четыре квалификационных забега – из каждого из них в следующий раунд прошли по два лучших спортсмена. Еще два участника определялись по лучшему времени среди проигравших.
Из представленных в списке атлетов дальше прошли все, кроме Алишера Садулаева (Туркменистан), занявшего третье место в своем забеге.
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