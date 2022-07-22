Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Маклафлин, Паулино, Рыжикова, Бол, Макферсон, Шона Миллер и Китагути поборются за медали

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23 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине будут разыграны четыре комплекта наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

23 июля

Финалы

Метание копья, женщины

4:20

Фавориты: Харука Китагути (Япония), Лю Шиин (Китай), Ливета Ясюнайте (Литва), Кара Вингер (США), Келси-Ли Барбер (Австралия), Никола Огродникова (Чехия)

400 м, женщины

5:15

Старт-лист: Марилейди Паулино, Фьордализа Кофил (обе – Доминиканская Республика), Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова), Стефани Энн Макферсон, Кэндис Маклеод (обе – Ямайка), Сада Уильямс (Барбадос), Анна Кельбасинска (Польша), Лейке Клавер (Нидерланды)

400 м, мужчины

5:35

Старт-лист: Майкл Норман, Чемпион Аллисон (оба – США), Кирани Джеймс (Гренада), Уэйд ван Никерк (ЮАР), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Джонатан Джонс (Барбадос), Баяпо Ндори (Ботсвана), Кристофер Тейлор (Ямайка)

400 м с/б, женщины

5:50

Старт-лист: Сидни Маклафлин, Далайла Мухаммад, Шамир Литтл, Бриттон Уилсон (все – США), Фемке Бол (Нидерланды), Рашелл Клэйтон (Ямайка), Анна Рыжикова (Украина), Джанна Вудрафф (Панама)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

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