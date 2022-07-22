Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Маклафлин, Паулино, Рыжикова, Бол, Макферсон, Шона Миллер и Китагути поборются за медали

23 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине будут разыграны четыре комплекта наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
23 июля
Финалы
Метание копья, женщины
4:20
Фавориты: Харука Китагути (Япония), Лю Шиин (Китай), Ливета Ясюнайте (Литва), Кара Вингер (США), Келси-Ли Барбер (Австралия), Никола Огродникова (Чехия)
400 м, женщины
5:15
Старт-лист: Марилейди Паулино, Фьордализа Кофил (обе – Доминиканская Республика), Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова), Стефани Энн Макферсон, Кэндис Маклеод (обе – Ямайка), Сада Уильямс (Барбадос), Анна Кельбасинска (Польша), Лейке Клавер (Нидерланды)
400 м, мужчины
5:35
Старт-лист: Майкл Норман, Чемпион Аллисон (оба – США), Кирани Джеймс (Гренада), Уэйд ван Никерк (ЮАР), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Джонатан Джонс (Барбадос), Баяпо Ндори (Ботсвана), Кристофер Тейлор (Ямайка)
400 м с/б, женщины
5:50
Старт-лист: Сидни Маклафлин, Далайла Мухаммад, Шамир Литтл, Бриттон Уилсон (все – США), Фемке Бол (Нидерланды), Рашелл Клэйтон (Ямайка), Анна Рыжикова (Украина), Джанна Вудрафф (Панама)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине