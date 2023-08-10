Глава Белорусской федерации легкой атлетики: «Игры стран СНГ – как мини-чемпионат Советского Союза»

Глава белорусской легкоатлетической федерации назвал Игры стран СНГ «мини-чемпионатом СССР».

II летние Игры стран СНГ проходят в 10 городах Беларуси. Соревнования по легкой атлетике завершились 8 августа.

«Всех нас готовили тренеры, вышедшие из Советского Союза. Когда Союз развалился, связи стали разрушаться, но мы сохраняли их на личных контактах, а сейчас опять сплачиваемся.

Надо ориентироваться на лучшее, эти Игры, как мини-чемпионат Советского Союза. А вчера, когда соревнования уже закончились, мы отвезли ребят в Хатынь, чтобы они соприкоснулись с нашей общей историей, с той Победой, с тем масштабом трагедии, которую пережила наша страна», – сказал Иван Тихон.

Тихон отметил, что перед белорусской командой не стояло задачи во что бы то ни стало выиграть медальный зачет.

«Это тот возраст, когда наши спортсмены еще на пути становления, лишнего давления на них в этом возрасте не нужно. Мы прекрасно представляли, что Российская Федерация будет нашим основным конкурентом – там и численность, и объем занимающихся выше.

Предполагали, что у нас будет 20-25 медалей, оказалось 39. Наша команда справилась со своими обязательствами, порадовали болельщиков», – добавил двукратный чемпион мира.