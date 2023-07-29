Владимир Путин: «Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Олимпийская сборная Сенегала Легкая атлетика

Владимир Путин сообщил, что Россия готова помогать в подготовке сенегальских спортсменов.

Об этом президент России заявил на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

«Мы нацелены на развитие контактов в области спорта. В том числе на основе подписанного в феврале 2021 года межведомственного меморандума.

Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие показатели», – рассказал Путин.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
"русский мир" идет в Африку. Повышайте мобилизационный возраст до 100 лет...
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алина Бель
А оказать необходимое содействие в подготовке спортсменов , в Верхней Салде, например, кто-нибудь готов?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
А к подготовке пенсионеров к достойному уходу на пенсию готовы?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучше содействие сделай нашим спортсменам, которые играют в хоккей на речках, перед этим почистив лёд, прыгают в длину на пляжах, в баскетбол играют на асфальте, который положен ещё в совке...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Если только нефтеднежкой... :-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dolphin Alex
Мировой изгой..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий