Владимир Путин: «Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов»

Владимир Путин сообщил, что Россия готова помогать в подготовке сенегальских спортсменов.

Об этом президент России заявил на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

«Мы нацелены на развитие контактов в области спорта. В том числе на основе подписанного в феврале 2021 года межведомственного меморандума.

Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие показатели», – рассказал .