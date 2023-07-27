Станислав Поздняков: «Прежде чем подписывать декларацию о нейтральности, я бы 10 раз подумал»

Станислав Поздняков призвал атлетов не торопиться подписывать декларацию о нейтральности.

«Я бы на месте федераций повнимательнее почитал рекомендации Международного олимпийского комитета ( ). В них есть такой пункт, который говорит о том, что спортсмен после подписания декларации не имеет права ассоциироваться ни со своей страной, ни со своей национальной федерацией, ни с олимпийским комитетом своей страны, начиная с момента, когда он это подписал.

Спортсмены не могут участвовать в чемпионатах России, тренироваться на спортивных базах, носить форму сборной России. Прежде чем подписывать такой документ, а все будут такой документ подписывать, я бы 10 раз подумал, потому что это настойчивая рекомендация МОК, сказал, что будет очень внимательно следить за исполнением того, что подписали спортсмены.

Потому что все выступающие спортсмены подписывают декларацию на основе рекомендации МОК. Говорят они об этом, подписывают или нет, каким-то образом тренеры предлагают подписать, мне сложно говорить.

Если кто-то из них готовиться это сделать, нужно внимательно прочитать рекомендации, чтобы потом не вышло – подписали, а их еще случайно отчислили, потому что они на чемпионате России вдруг поучаствовали рядом с российским флагом. Как сказать, и денег не заработали, и с ребятами неудобно получилось», – рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).