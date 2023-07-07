Константин Крылов: «Ем что хочу: пицца, шаурма. Режим соблюдаю идеально. Последние месяца два – точно»

Спринтер Константин Крылов рассказал, нарушает ли режим во время тренировок.

19-летний Крылов побил два юниорских рекорда России – на 100 м (10,15) и на 200 м (20,42).

– Судя по твоим фото, ты за последние годы сильно вырос.

– Видимо, гормоны, но я себя правда другим человеком чувствую. Рост последние полгода остановился на 182 см. А вес растет постоянно, даже по сравнению с зимой я набрал килограмма два. Ничего особенного для этого не делаю, тренируюсь как обычно – а мышцы растут.

– В тренировках ты дисциплинированный?

– Да как сказать... Скоростные работы я делаю ответственно, а вот всякие восстановительные штуки не люблю. Делать растяжку лишний раз лень, хотя умом понимаю, что это нужно. Ем что хочу: пицца, шаурма – это запросто. Режим соблюдаю идеально. Последние месяца два – точно. До этого, если честно, все плохо было.

– Это как?

– Мог проспать, а у меня тренер строгий: если начал разминку не за час 20, а за час 10 до тренировки – уже будет ругать. Но я стал серьезнее, последнее время никаких вопросов нет, – сказал Крылов.

19-летний спринтер побил рекорды, которые стояли со времен СССР! Мы с ним поговорили