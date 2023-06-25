Поздняков об Олимпиаде-2024: «Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Матч ТВ Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов пока не приглашали на Олимпиаду-2024.

«Олимпиада? Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал», – сказал Поздняков во время празднования Всероссийского олимпийского дня в Санкт-Петербурге. 

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1 комментарий

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Viks
Поздняков: Как только МОК объявит об отстранении России и ОКР, мы к этому вопросу вернёмся и начнём бойкотировать.
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