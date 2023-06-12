Легкоатлетка Трофимец об участии в бобслейных стартах: «Хочу в будущем стать пилотом, какие-то глобальные задачи пока не ставлю»

Легкоатлетка Снежана Трофимец рассказала об участии в бобслейных соревнованиях.

Трофимец – действующая чемпионка России в толкании ядра. 31 марта она также выиграла российское первенство по бобслею в соревнованиях двоек, где выступала с Надеждой Сергеевой.

«Когда мне предложили попробовать себя в бобслее, то я подумала, почему бы и нет.

Мне всего 23 года, я люблю быструю езду в автомобиле, поэтому мне и в бобе с самого начала не было страшно спускаться. Но маме очень долго не говорила про бобслей из-за боязни, что ей этот мой шаг не понравится.

Но когда мама и папа уже после чемпионата России узнали всю правду, то после просмотра победного видео им новый для меня вид спорта понравился.

Хочу в будущем стать пилотом (в бобслее Трофимец выступала в роли разгоняющей – Sports.ru), какие-то глобальные задачи в бобслее я пока не ставлю, все равно нас не допускают сейчас на международные старты как в легкой атлетике, так и в бобслее. Тренируюсь, а там уже будет видно», – рассказала спортсменка.