Лебедева о поражении Коневой на Неделе легкой атлетики: «Конкуренты внутри страны не мотивируют. Мотивация расти и двигаться вперед начинает уходить»

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала победу белоруски Виолетты Скворцовой в тройном прыжке на Неделе легкой атлетики в Москве

– Думаю, вы, как и остальные зрители, рассчитывали увидеть, что тон всему турниру в тройном прыжке будет задавать Екатерина Конева, а не Виолетта Скворцова. Все-таки Катя выступает на высоком уровне уже более десяти лет, прыгала за 15 метров. Но получилось все несколько иначе. В чем, на ваш взгляд, заключается главная проблема? Кроме дождя и встречного ветра, разумеется.

– Думаю, в том, что Катя давно не соревновалась. От стартов отвыкаешь, теряешь ощущение серьезного соперничества. Своих конкурентов внутри страны уже вроде бы давно и хорошо знаешь, они перестают мотивировать.

Но если у спортсмена нет сильного раздражающего фактора, не будет и результата, это закон. Соперники заставляют совершенно иначе тренироваться, благодаря этому ты начинаешь ощущать собственную силу, и словно крылья за спиной вырастают.

А вот когда долгое время варишься в собственном соку, мотивация расти и двигаться вперед начинает уходить. Становится не так просто включаться в серьезную борьбу.

Кто же знал, что в этом сезоне так мощно проявит себя Скворцова? Сейчас мы видим, что она реально серьезный конкурент. Хотя запомнилась она мне в свое время не столько прыжками, сколько историей с гимном.

– Напомните?

– В 2017-м Виолетта выиграла юниорский чемпионат Европы в Италии, и на награждении ей вместо белорусского гимна включили композицию Боснии и Герцеговины. И она ушла с пьедестала.

Тогда этот видеоролик собрал в интернете какое-то немыслимое количество просмотров и комментариев. В итоге организаторам пришлось проводить награждение повторно.

В последующие годы каких-то особо выдающихся результатов я у этой спортсменки на взрослом уровне не видела. Но в этом сезоне она реально расцвела. Фактурная, хорошая девчонка, с длинными руками и ногами, потенциальный призер будущих Олимпийских игр, я бы сказала.

Но думаю, что на Мемориале братьев Знаменских в ближайшие выходные конкуренция между Скворцовой и Коневой может оказаться гораздо более острой. Просто так Катя не уступит, – сказала Лебедева.