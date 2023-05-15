Белорусские легкоатлеты выступят на командном чемпионате России в Сочи

Теги прыжки в высоту ВФЛА Сборная Беларуси сборная Беларуси жен командный чемпионат России Легкая атлетика

Белорусские легкоатлеты выступят на командном чемпионате России в Сочи.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Мы тесно сотрудничаем с белорусами, их молодежь уже выступала у нас на первом этапе серии «Королева российского спорта».

Что касается последующих ближайших стартов, то есть договоренность, что белорусские легкоатлеты будут выступать на командном чемпионате России в Сочи, на «Неделе легкой атлетики» и на «Празднике силы» в Москве, на прыжковом турнире в Твери.

Также мы ведем переговоры со спортсменами из других стран», – рассказала Глущенко.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи 24–25 мая, «Неделя легкой атлетики» в Москве – 5–10 июня, прыжковый фестиваль в Твери – 12 июня.

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