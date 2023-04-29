Анна Чичерова: «У каждого из спортсменов ЦСКА есть ощущение причастности к клубу, которое дает силу, как дереву дают силу его корни»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова оценила исторические достижения ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«ЦСКА для меня – это большая дружная армейская семья, это жизнь, вдохновение, гордость – все это ты испытываешь, осознавая колоссальный масштаб традиций, заслуг и славы, связанных с клубом.

На протяжении 100 лет спортсмены ЦСКА неизменно пополняли копилку нашей сборной медалями высшего достоинства, и у каждого из нас есть ощущение причастности к клубу, которое дает силу, как дереву дают силу его корни.

Помню, как ребенком в 1999 году я впервые зашла в манеж ЦСКА. Я из небольшого городка Ростовской области, поэтому прежде никогда не видела таких масштабных пространств, столько места и свободы, это был словно легкоатлетический храм.

Такое же чувство я испытываю и по сей день, заходя туда, – ощущение величия, с этим местом связано много успехов и побед, именно там ковались мои рекорды, там прошла вся моя спортивная жизнь», – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту.

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