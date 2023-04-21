Мо Фара: «Лондонский марафон станет для меня последним. Я приближаюсь к концу своей карьеры»

Теги Бег сборная Великобритании Лондонский марафон Мохаммед Фара Легкая атлетика

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара сообщил о скором завершении карьеры.

«За последние два года мое тело не было приспособлено к тренировкам, в этом вся трудность.

В течение 10 лет я воспринимал все как должное. Но когда вы становитесь старше, ситуация в корне меняется. Потому что вы уже не способны делать все то же самое и при этом не травмироваться

Для меня это самая неприятная вещь. Все поменялось буквально на ровном месте», – сказал 40-летний британский бегун.

23 апреля Мо Фара пробежит последний для себя марафон – Лондонский, но в этом году еще планирует выступить в полумарафонах Big Half и Great North Run.

«Марафон в воскресенье станет для меня последним.

Это будет весьма эмоционально, так как я начинал здесь, в Лондоне, когда мне было 14 лет, когда я наблюдал за потрясающими спортсменами и участвовал в мини-марафонах.

Думаю, что проникнусь этим. Возможно, после забега будут слезы и эмоции. Я приближаюсь к концу своей карьеры», – добавил Мо Фара.

«Я учу детей никогда не обманывать, а сам всю жизнь обманывал». Легенда бега Мо Фара признался, что был нелегалом и носит чужое имя

1 комментарий

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Ебздрогыч
Почему так категорично? Можно еще несколько инъекций допинга вколоть и в Париже пару медалек зацепить
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